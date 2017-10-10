Прийович: «Это важнейший гол в моей карьере. Мечтал об этом моменте всю свою жизнь»

Нападающий сборной Сербии Александар Прийович поделился эмоциями от поединка квалификации ЧМ-2018 с Грузией (1:0), в котором он забил единственный гол в матче и принёс своей команде победу, обеспечившую сербам выход на чемпионат мира:

«Можно сказать, что это важнейший гол в моей карьере. Я мечтал забить нужный для страны гол. Мы заслужили выйти на чемпионат мира.

Забив этот мяч, я поблагодарил Господа, ведь я мечтал об этом моменте всю свою жизнь».

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