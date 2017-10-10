Роналду ещё не забивал Швейцарии

Сегодня сборная Португалии в рамках матча отборочного турнира ЧМ-2018 примет в Лиссабоне швейцарцев. «Селесао» необходима только победа для того, чтобы попасть на мундиаль напрямую.

Стоит отметить, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, второй лучший бомбардир европейских сборных всех времен, пока еще ни разу не поражал ворота сборной Швейцарии, хотя на его счету 79 голов в ворота 34 различных сборных в матчах за национальную команду.

Накануне Роналду был номинирован на «Золотой мяч».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте