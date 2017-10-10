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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Роналду ещё не забивал Швейцарии

сегодня, 08:16
ПортугалияПортугалия-:-ШвейцарияШвейцария21:45 Не начался

Сегодня сборная Португалии в рамках матча отборочного турнира ЧМ-2018 примет в Лиссабоне швейцарцев. «Селесао» необходима только победа для того, чтобы попасть на мундиаль напрямую.

Стоит отметить, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, второй лучший бомбардир европейских сборных всех времен, пока еще ни разу не поражал ворота сборной Швейцарии, хотя на его счету 79 голов в ворота 34 различных сборных в матчах за национальную команду.

Накануне Роналду был номинирован на «Золотой мяч».

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Все комментарии
grafff
сегодня в 09:23
Не судьба и на этот раз
No problem
сегодня в 09:16
Не проблема для него.
ДАША Д
сегодня в 09:02
Без Роналду ЧМ будет неполноценен.
Дмитрий Аександров
сегодня в 09:01
Интересная будет игра, а Роналду не забьет.
Александр Валяев
сегодня в 08:51
Были бы деньги поставил бы что забьет
NGY
сегодня в 08:43
Как он им забьет, если он еще против этой сборной никогда не играл...?!
Viskas el Babselona
сегодня в 08:43
Эмм, как он мог забить Швейцарии, если сегодня впервые сыграет с ними? В 1 туре Швейцария-Португалия он не играл из-за травмы, полученной в финале Чемпионата Европы
Алексей Буренин
сегодня в 08:38
Значит сегодня забьет
juchok
сегодня в 08:23
швейцарцы не проиграют
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