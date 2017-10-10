Хавбек «Бешикташа» Озякуп может стать заменой Озилу в «Арсенале»

Полузащитник «Бешикташа» и сборной Турции Огужан Озякуп находится на карандаше у скаутов лондонского «Арсенала».

Сообщается, что представители лондонского клуба недавно вживую наблюдали за игрой 25-летнего футболиста, который в свое время числился в академии «Арсенала», но, сыграв лишь два матча за основную команду, был продан в «Бешикташ» за 500 тысяч фунтов.

Сейчас же «канониры» озадачены поиском игрока, который сумеет заменить в команде хавбека Месута Озила. Игрок сборной Германии, напомним, летом станет свободным агентом.

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