Дубль Кэйхилла вывел Австралию в стыковые матчи

В ответном финальном матче плей-офф азиатского отбора ЧМ-2018 Австралия в дополнительное время сломила сопротивление Сирии. Теперь австралийцам предстоит встретиться в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира с командой, которая займет четвертое место в пятом раунде квалификации в зоне КОНКАКАФ.

Сидней, стадион «АНЗ Стэдиум»

Австралия – Сирия – 2:1 (1:1; 0:0; 0:0; 1:0)

Голы : Кэйхилл 13, Кэйхилл 109 - Аль Сомах 6

Первый матч: 1:1

Австралия: Райан, Сэйнсбери, Джерман, Смит (Муй 11), Миллиган, Рогич (Юрич 96), Дегенек, Тройси (Рукавица 73), Леки, Кэйхилл, Круз.

Главный тренер: Анге Постекоглу.

Сирия: Альма, Юссеф, Аль-Баур, Аль-Аджан, Аль-Джафаль (Аль-Хатиб 60), Хадж Мохамад, Аль-Мавас, Аль-Мидани, Мидо (Хамвиах 75), Мардикян (Омари 90), Аль Сомах.

Главный тренер: Айман Хаким.

Предупреждения: Леки 25, Миллиган 42, Мардикян 48, Аль-Мавас 79, Хамвиах 88, Юрич 120.

Удаление : Аль-Мавас 94 (вторая желтая)

Судья: Равшан Ирматов.

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