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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Азия, 4 раунд
12:00 Закончился в дополнительное время Австралия 2:1 Сирия
Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
21:45 сегодня Греция -:- Гибралтар
21:45 сегодня Франция -:- Беларусь
21:45 сегодня Люксембург -:- Болгария
21:45 сегодня Нидерланды -:- Швеция
21:45 сегодня Венгрия -:- Фареры
21:45 сегодня Латвия -:- Андорра
21:45 сегодня Португалия -:- Швейцария
21:45 сегодня Бельгия -:- Кипр
21:45 сегодня Эстония -:- Босния и Герцеговина
Товарищеские матчи. Сборные 2017
19:00 сегодня Россия -:- Иран
Евро-2019 (до 21), 9 тур
19:00 сегодня Сербия (до 21) -:- Россия (до 21)
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Дубль Кэйхилла вывел Австралию в стыковые матчи

сегодня, 14:36
АвстралияАвстралия2 : 1СирияСирияЗакончился в дополнительное время

В ответном финальном матче плей-офф азиатского отбора ЧМ-2018 Австралия в дополнительное время сломила сопротивление Сирии. Теперь австралийцам предстоит встретиться в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира с командой, которая займет четвертое место в пятом раунде квалификации в зоне КОНКАКАФ.

Сидней, стадион «АНЗ Стэдиум»

Австралия – Сирия – 2:1 (1:1; 0:0; 0:0; 1:0)
Голы: Кэйхилл 13, Кэйхилл 109 - Аль Сомах 6
Первый матч: 1:1

Австралия: Райан, Сэйнсбери, Джерман, Смит (Муй 11), Миллиган, Рогич (Юрич 96), Дегенек, Тройси (Рукавица 73), Леки, Кэйхилл, Круз.
Главный тренер: Анге Постекоглу.

Сирия: Альма, Юссеф, Аль-Баур, Аль-Аджан, Аль-Джафаль (Аль-Хатиб 60), Хадж Мохамад, Аль-Мавас, Аль-Мидани, Мидо (Хамвиах 75), Мардикян (Омари 90), Аль Сомах.
Главный тренер: Айман Хаким.

Предупреждения: Леки 25, Миллиган 42, Мардикян 48, Аль-Мавас 79, Хамвиах 88, Юрич 120.
Удаление: Аль-Мавас  94 (вторая желтая)

Судья: Равшан Ирматов.

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Все комментарии
Адвокат 76
сегодня в 15:32
Австралию с победой!
Одно слово румын
сегодня в 15:27
Хоть на чемпе про эту поганую Сирию не слышать
Tott_Hot ответил ЮГ РОССИИ
сегодня в 15:20
ЮГ РОССИИ:
а с кем Австралия будет играть в стыках? я так понимаю с Аргентиной или Перу?
нет, с США или Панамой
Vane4ek
сегодня в 15:14
Великий Кэйхилл затягивает свою сборную на ЧМ!) Не стареет Тим!)
ermak6448
сегодня в 15:14
Приятная новость
puljam ответил ошалевший
сегодня в 15:12
ошалевший:
мяско прибыло
На ЧМ2018 Самым главным МЯСОМ станет Сборная Россия !!!
Зиниту нужен каждый
сегодня в 15:04
Лишили нас своих матчей против двух агрессоров, хотя нет, второй же еще не вышел.
ЮГ РОССИИ
сегодня в 15:04
а с кем Австралия будет играть в стыках? я так понимаю с Аргентиной или Перу?
ошалевший
сегодня в 14:58
мяско прибыло
DXTK
сегодня в 14:53
Лучший бомбардир, крошка Тим как его прозвали болелы ирисок, забивает важные голы и выводит Австралию в след Раунд.
LOpp ответил RussianHorse
сегодня в 14:52
RussianHorse:
Ну и хорошо, сирийцам конечно респект, что они так высоко забрались, но лучше австралийские пенсионеры пусть приедут к нам, чем сирийские болельщики.
к сирийским болельщикам мы сами приедем.
Mоnоlo
сегодня в 14:51
Обидно.
Полевой Командир
сегодня в 14:48
кое как отскочили "кенгурятники"....
Thierry Daniel Henry
сегодня в 14:46
Он еще играет и забивает.Молодец!
RussianHorse
сегодня в 14:44
Ну и хорошо, сирийцам конечно респект, что они так высоко забрались, но лучше австралийские пенсионеры пусть приедут к нам, чем сирийские болельщики.
Tott_Hot
сегодня в 14:40
Сирийцы сами виноваты. Тянули время до серии пенальти, вместо того чтобы создавать моменты, проснулись только к последним минутам, когда ..опа подгорать начала. Жаль, было бы символично их видеть на чемпионате мира...
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