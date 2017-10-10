Израиль - Испания: После окончания матча болельщик выбежал на поле с ножом

Вчерашний матч отборочного турнира чемпионата мира между сборными Израиля и Испании мог закончиться несчастным случаем, но все обошлось.

По информации испанских СМИ, после финального свистка арбитра на поле стадиона «Тедди» в Иерусалиме выбежали пять болельщиков, один из которых был вооружен ножом. Фанат направлялся в сторону полузащитника испанцев Иско, однако сотрудники правопорядка успели задержать болельщика до того, как он приблизился к игроку.

В данный момент ведется допрос нарушителя.

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