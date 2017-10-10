Фанаты сборной Хорватии подрались с полицией в Киеве

Фанаты сборной Хорватии столкнулись с полицией в Киеве на стадионе «Олимпийский». Инцидент произошел после того, как хорватские болельщики зажгли фаеры на секторе и начали бросать пиротехнику на поле. После чего полиция зашла на гостевой сектор, из-за чего началась потасовка. Пока не поступало никакой информации касательно того, какие санкции поступят к хорватской федерации футбола.



Ранее игрок сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал поражение.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте