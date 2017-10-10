Бенаюн - первый игрок, сыгравший в 100 матчах за сборную Израиля

Израильская футбольная ассоциация не оставила без внимания тот факт, что полузащитник «Бейтара» Йосси Бенаюн стал первым игроком в истории страны, сыгравшим 100 матчей за национальную команду.

100-м поединком за сборную Израиля для 37-летнего экс-хавбека «Ливерпуля» стал матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Лихтенштейна, а вчера футболисту, во встрече с Испанией в 101-й раз вышедшему в футболке национальной команды на поле, был презентован специальный трофей за данное достижение.

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