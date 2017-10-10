Сборная Италии хочет провести домашний стыковой матч в Милане либо в Палермо

Сборная Италии намерена провести домашний стыковой матч в Милане либо Палермо, утверждают СМИ.

На «Джузеппе Меацца» итальянцы ни разу не проигрывали, а вот уютный «Ренцо Барбера» может идеально подойти для игры против не самого именитого соперника, тем более сицилийский климат позволит с комфортом играть в ноябре.

Финишировав в своей отборочной группе на 2-м месте, «Скуадра Адзурра» постарается пробиться на чемпионат мира-2018 через стыковые поединки.

Своего соперника итальянцы узнают в следующий вторник, после чего будет принято окончательное решение о том, где сборная проведет домашнюю встречу.

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