Фассоне: «„Интер“ — как красивая женщина, которая нуждается в сильном мужчине»

Генеральный директор «Милана» Марко Фассоне, который ранее работал в «Интере», поделился мнением о «нерадзурри» и других клубах Италии:

«„Интер“ — как красивая женщина, слегка наивная и легкомысленная. Этому клубу всегда нужен сильный мужчина вроде Роберто Манчини или Жозе Моуриньо. Сейчас их возглавляет как раз подходящий человек — Лучано Спаллетти. Дела у них идут хорошо.

„Ювентус“ — самый структурированный клуб, а „Наполи“ — самый хозяйский. Их владелец всё определяет самостоятельно и сам принимает решения, но они смогли к этому привыкнуть, превратившись в очень упорядоченную и эффективную структуру.

Моя карьера была непростой, но я рад, что получил такой опыт. Теперь он помогает мне в „Милане“».

Ранее Фассоне отметил, что непопадание «россонери» в Лигу чемпионов не станет для клуба драмой.

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