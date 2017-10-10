«Интер» и «Ювентус» интересуются Жиру

По сообщениям итальянских СМИ, в ближайшее время нападающий «Арсенала» Оливье Жиру может продолжить карьеру в «Интере» или «Ювентусе».



На фоне того, что Жиру стал получать меньше игровой практики в клубе из-за прихода Александра Ляказетта, нарастают слухи о том, что Оливье может продолжить карьеру в другом клубе. Одним из вариантов является переезд в Италию, где «Ювентус» и «Интер» не против заполучить именитого нападающего.



Недавно Оливье Жиру признался, что был близок к переходу в «Эвертон».

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