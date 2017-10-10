Латвия отправила четыре мяча в ворота Андорры

Сборная Латвии разгромила команду Андорры в заключительном туре отборочного раунда ЧМ-2018.
Рига, стадион «Сконто»
Латвия - Андорра 4:0 (2:0)
Голы: Икаунекс 11, Шабала 19, Шабала 59, Тарасов 63.
Латвия: Ванин, Дубра, Колесов, Габов (Вишняков 65), Тарасов, Клюшкин (Улимбашев 81), Соловьев, Торрес, Индранс, Икауниекс (Улдрикис 71), Шабала.
Главный тренер: Александр Старков.
Андорра: Гомес Морейра, Гарсия Реном, Макс Льовера, Лима, Ребес, Рубио, Вьейра (Риера 87), Гарсия, Алаэс (Санчес 83), Клементе (Мартинес 63), Пухоль.
Главный тренер: Кольдо Альварес.
Предупреждения: Гарсия 55, Лима 55, Торрес 68, Улдрикис 80.
Судья: Мадс-Кристоффер Кристофферсен.
В параллельном матче сборная Португалии обыграла Швейцарию и вышла на ЧМ-2018.
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