Бубнов: «Средняя линия – лицо команды, и оно-то пока у сборной России отсутствует»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о контрольном матче между сборными России и Ирана (1:1):

«В первом тайме россиянам критично не хватало скорости принятия решений и креатива. Они долго входили в игру, и ничем не смогли удивить иранцев. Ситуацию удалось подправить заменами, когда на поле появился зенитовский блок из четырёх футболистов – к Ерохину и Кокорину добавились Кузяев с Полозом. Органично вписался в игру и Самедов. Было очевидно, что у такого сочетания группы созидателей куда больше сыгранности, взаимопонимания, синхронности. За счёт этого сборная России перехватила инициативу, отыгралась и в целом владела преимуществом, пыталась довести дело до победы.

Матчи с Кореей и Ираном показали, что Черчесов в целом определился со стартовым составом, остаётся вопрос по персоналиям. И если на флангах это не критично (сыграет Рауш или Жирков, Фернандес или Самедов), то с полузащитой картина иная. Понятно, что по причине травм отсутствует целая группа футболистов – креативщики Головин и Дзагоев, опорник Глушаков (больше всего вопросов именно по опорной зоне). Пробуются разные варианты, но кроме Ерохина пока никто в основе здесь не закрепился.

Средняя линия – лицо команды, и оно-то пока у сборной России отсутствует, по крайней мере, невыразительно. Оптимальные связи на поле находятся только по ходу матча, во вторых таймах, а с первых минут сборная России не может взять мяч под контроль, оказывать систематическое давление на соперника. Это, пожалуй, основная проблема, над которой предстоит работать Черчесову в ближайшей перспективе».

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