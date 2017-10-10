Пономарев: «Игроки сборной России передвигались как черепахи Тортиллы»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев разочарован действиями российских футболистов в товарищеском матче с Ираном:

«Многие говорят, что сборная России играет в быстрый футбол. Сегодня я этого не увидел. Игроки передвигались как черепахи Тортиллы, причем почти все!

Во втором тайме стало получше, уже появилось движение. Без скорости, без движения, без открываний невозможно играть в современный футбол. Советую им посмотреть хотя бы один матч нашей сборной на чемпионате мира 66-го года. Вот там мы „впахивали“.

Во втором тайме с выходом Полоза и Кузяева игра наладилась. Неплохие ребята, им стоит дать больше времени. Самедов за счет опыта действовал грамотно, особенно во время голевого паса. Саша не стал обрабатывать, мудрить и выполнил отличный прострел.

Связка Кокорин - Смолов? Пока ничего особенного. Вся сборная действовала неудачно, не могу их выделить. Надо больше вкалывать, иначе ничего не получится».

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