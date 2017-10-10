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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Азия, 4 раунд
12:00 Закончился в дополнительное время Австралия 2:1 Сирия
Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
21:45 74’ Греция 3:0 Гибралтар
21:45 Идет второй тайм, 71’ Франция 2:1 Беларусь
21:45 69’ Люксембург 1:1 Болгария
21:45 Идет второй тайм, 70’ Нидерланды 2:0 Швеция
21:45 71’ Венгрия 0:0 Фареры
21:45 70’ Латвия 4:0 Андорра
21:45 Идет второй тайм, 72’ Португалия 2:0 Швейцария
21:45 69’ Бельгия 3:0 Кипр
21:45 68’ Эстония 0:1 Босния и Герцеговина
Товарищеские матчи. Сборные 2017
19:00 Матч завершен Россия 1:1 Иран
Евро-2019 (до 21), 9 тур
19:00 Матч завершен Сербия (до 21) 3:2 Россия (до 21)
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Черчесов: «Сборная Ирана сыграла уверенно»

сегодня, 21:46
РоссияРоссия1 : 1ИранИранМатч завершен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ничью с Ираном (1:1) в товарищеском матче.

«Футбол есть футбол. Сборная Ирана сыграла уверенно, где-то мы могли пробить по-другому, направить мяч иначе и т. д., но вот такой итог.  Сейчас всем нужно все проанализировать. Я не могу сейчас назвать тот или иной состав основой. Конечно, есть стартовый состав на определенный матч, но мы делаем замены, пробуем разных игроков. Нужно посмотреть всех, чтобы потом не было вопросов. 

На данный момент все идет своим чередом. Да, в этой встрече начали не очень, но во втором тайме прибавили. Болельщиков тоже отмечу, спасибо за поддержку! Во втором отрезке и мы, и зрители отработали как надо. 

Большая часть игроков „Зенита“ в составе в конце встречи? Ну мы думаем и о клубах тоже. „Спартаку“ уже в пятницу играть, решили игроков поберечь», - сказал Черчесов.

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Все комментарии
NoKerzhNoParty
сегодня в 22:57
Бывший игрок спартака, бережет нынешних игроков спартака, на остальных плевать
Как то по спартаковски
GM Bagration
сегодня в 22:54
Стасик если не можешь обыграть Ирана, то кого собираешься обыграть на ЧМ ?
Брулин
сегодня в 22:47
Интеллект Черчесова - там замкнуть, там ударить, я им это первым подсказал. Полный амбец. И это убожество тренер сборной России.
Черчесов: всем привет из параллельной вселенной!
Зафод Библброкс
сегодня в 22:46
А как летом играть соперники будут)))
Черчесову пора начинать оправдалки придумывать
Dominators ответил mondial18
сегодня в 22:08
mondial18:
Главное понты)) Осетинский Григорян)
Григорян хоть Лермонтова цитирует , а этот** чудак **Черчесов другого **чудака ** Мудко .
mondial18 ответил Dominators
сегодня в 22:06
Dominators:
Согласен полностью . Временщик и физрук .
Главное понты)) Осетинский Григорян)
Dominators ответил Maeak
сегодня в 22:05
Maeak:
Рыба гниет с головы. Всех руководителей поменять и найти достойных,но уже поздно. Посмотрим на других хоть ,как оно в футбол то играется.
Так только тогда поменяем , когда дома крупно 79...
Dominators ответил mondial18
сегодня в 22:04
mondial18:
Зная усатого, ему пофиг на результат лишь бы кормушка была
Согласен полностью . Временщик и физрук .
Maeak
сегодня в 22:03
Рыба гниет с головы. Всех руководителей поменять и найти достойных,но уже поздно. Посмотрим на других хоть ,как оно в футбол то играется.
mondial18 ответил Dominators
сегодня в 22:02
Dominators:
**На данный момент все идет своим чередом**. Сегодня вспоминал замечательный фильм **В бой идут одни старики **и фразу главного героя Л .Быкова в горящем самолете ,- **Все нормально , падаю **.
Зная усатого, ему пофиг на результат лишь бы кормушка была
Dominators ответил mondial18
сегодня в 22:00
mondial18:
Он тренер сборной Ирана ?
**На данный момент все идет своим чередом**. Сегодня вспоминал замечательный фильм **В бой идут одни старики **и фразу главного героя Л .Быкова в горящем самолете ,- **Все нормально , падаю **.
Owl Fake
сегодня в 21:53
Иранцы, выходя на поле, знают что делать. А наши толком не знают, играют как получится, как пойдёт.
mondial18
сегодня в 21:50
Он тренер сборной Ирана ?
Mоnоlo
сегодня в 21:47
Всяко лучше России.
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