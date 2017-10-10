Черчесов: «Сборная Ирана сыграла уверенно»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ничью с Ираном (1:1) в товарищеском матче.

«Футбол есть футбол. Сборная Ирана сыграла уверенно, где-то мы могли пробить по-другому, направить мяч иначе и т. д., но вот такой итог. Сейчас всем нужно все проанализировать. Я не могу сейчас назвать тот или иной состав основой. Конечно, есть стартовый состав на определенный матч, но мы делаем замены, пробуем разных игроков. Нужно посмотреть всех, чтобы потом не было вопросов.

На данный момент все идет своим чередом. Да, в этой встрече начали не очень, но во втором тайме прибавили. Болельщиков тоже отмечу, спасибо за поддержку! Во втором отрезке и мы, и зрители отработали как надо.

Большая часть игроков „Зенита“ в составе в конце встречи? Ну мы думаем и о клубах тоже. „Спартаку“ уже в пятницу играть, решили игроков поберечь», - сказал Черчесов.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте