Сорокин: «Сборной Украины было бы комфортно на ЧМ. Футбол должен быть вне политики»

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин отметил, что сборная Украины чувствовала бы себя комфортно на чемпионате мира в случае квалификации на турнир:

«То, что не попала Украина, это не хорошо и не плохо. Мы предоставили бы абсолютно равные сервисы любой команде, которая попала бы на чемпионат мира, любая сборная чувствовала бы себя у нас комфортно. Не думаю, что были бы какие-то сложности, наша безопасность и концепция готовы к любым командам, болельщикам, и никому в голову не пришло бы каким-то образом что-то политизировать. Я уверен в этом, потому что футбол должен быть вне политики».

Тем не менее, украинцы уступили сборной Хорватии и утратили шансы попасть на мундиаль.

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