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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Азия, 4 раунд
12:00 Закончился в дополнительное время Австралия 2:1 Сирия
Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
21:45 74’ Греция 3:0 Гибралтар
21:45 Идет второй тайм, 71’ Франция 2:1 Беларусь
21:45 69’ Люксембург 1:1 Болгария
21:45 Идет второй тайм, 70’ Нидерланды 2:0 Швеция
21:45 71’ Венгрия 0:0 Фареры
21:45 70’ Латвия 4:0 Андорра
21:45 Идет второй тайм, 72’ Португалия 2:0 Швейцария
21:45 69’ Бельгия 3:0 Кипр
21:45 68’ Эстония 0:1 Босния и Герцеговина
Товарищеские матчи. Сборные 2017
19:00 Матч завершен Россия 1:1 Иран
Евро-2019 (до 21), 9 тур
19:00 Матч завершен Сербия (до 21) 3:2 Россия (до 21)
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Сорокин: «Сборной Украины было бы комфортно на ЧМ. Футбол должен быть вне политики»

сегодня, 22:02

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин отметил, что сборная Украины чувствовала бы себя комфортно на чемпионате мира в случае квалификации на турнир:

«То, что не попала Украина, это не хорошо и не плохо. Мы предоставили бы абсолютно равные сервисы любой команде, которая попала бы на чемпионат мира, любая сборная чувствовала бы себя у нас комфортно. Не думаю, что были бы какие-то сложности, наша безопасность и концепция готовы к любым командам, болельщикам, и никому в голову не пришло бы каким-то образом что-то политизировать. Я уверен в этом, потому что футбол должен быть вне политики».

Тем не менее, украинцы уступили сборной Хорватии и утратили шансы попасть на мундиаль.

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Все комментарии
Алексей Коротеев ответил Dominators
сегодня в 23:12
Dominators:
Да доверия лично у меня к украинским болельщикам ноль . Кто их знает , что там у них на уме ...
Сало ё..ть!
Алексей Коротеев
сегодня в 23:10
    Napoleon Bonapart ответил богун
    сегодня в 23:09
    богун:
    Еще комфортней ей будет в пролете мимо чемпионата мира.
    Да, надеюсь получат полный кайф!
    богун
    сегодня в 23:06
    Еще комфортней ей будет в пролете мимо чемпионата мира.
    XimeRajke ответил Egorium
    сегодня в 23:01
    Egorium:
    Этот чемпионат мира не для украинских игроков, а тем более болельщиков.
    Не тебе и не Вам решать для кого ЧМ. Украина не попала, так как не достойна этого мундиаля по спортивному. Но если бы попала, то не твое дело. ЧМ - праздник не для России, а для всех стран
    Napoleon Bonapart ответил Dominators
    сегодня в 22:52
    Dominators:
    Да доверия лично у меня к украинским болельщикам ноль . Кто их знает , что там у них на уме ...
    Это ты меня спроси, насчет доверия к ним. Впрочем, лучше не спрашивай, потому что не уснешь. Я на них, столько насмотрелся, еще во времена СССР, в Киеве, когда они бойню учинили в 1982, после игры со Спартаком. Вот и пускай их, после этого в приличное общество.....
    Dominators ответил Napoleon Bonapart
    сегодня в 22:48
    Napoleon Bonapart:
    Украине конечно, было бы комфортно в России, вопрос в другом- было ли бы, комфортно окружающим?
    Да доверия лично у меня к украинским болельщикам ноль . Кто их знает , что там у них на уме ...
    EVM
    сегодня в 22:46
    Если бы сборная Украины попала на ЧМ2018, никто бы не проявил по отношению к ней никакой враждебности и к адекватным болельщикам тоже. Украинская сторона, скорее бы сама организовала какой-нибудь скандал. Лично довелось услышать( это если кто-то станет говорить про зомбоСМИ), как украинский депутат был разочарован поражением своей сборной и ТОЛЬКО ПОТОМУ, что не смогут послать Россию, то есть нас, в ..........!
    Napoleon Bonapart ответил Dominators
    сегодня в 22:45
    Dominators:
    Оно нам нужно , толпы бандеровцев в Ростове или Москве . Не искренний ответ . Сказал бы честно .Слава Богу ...
    Украине конечно, было бы комфортно в России, вопрос в другом- было ли бы, комфортно окружающим?
    ЮЗИК
    сегодня в 22:39
    Еще ленивый не высказался про Украину
    EVM ответил Klasse
    сегодня в 22:38
    Klasse:
    Жаль, что это, похоже, менее 1 процента россиян понимают.
    Откуда такая статистика?!
    Egorium
    сегодня в 22:21
    Этот чемпионат мира не для украинских игроков, а тем более болельщиков.
    ermak6848
    сегодня в 22:16
    Мешает политка интересам Спорта....
    Dominators
    сегодня в 22:12
    Оно нам нужно , толпы бандеровцев в Ростове или Москве . Не искренний ответ . Сказал бы честно .Слава Богу ...
    Алсидес Гиджиев
    сегодня в 22:08
    Теперь можно говорить всё, что угодно
    Klasse
    сегодня в 22:07
    Жаль, что это, похоже, менее 1 процента россиян понимают.
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