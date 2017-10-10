Тренер сборной Ирана: «Я получил наслаждение от игры со сборной России»

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш подвел итоги товарищеского матча со сборной России:

«Это был хороший урок для нас, мы получили необходимый опыт. Мы продолжим тренироваться, чтобы удачно выступить на чемпионате мира. Я получил наслаждение от игры, надеюсь, зрители тоже.

Во втором тайме мои игроки стали более раскрепощенными, в первом ощущалась некоторая нервозность и зажатость. Ну и сегодня мы вновь показали, почему стали первыми в Азии, кто квалифицировался на чемпионат мира».

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