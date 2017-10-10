Лунев: «В дебютном матче за сборную России хотел сыграть „на ноль“»

Главный тренер сборной России Андрей Лунев прокомментировал ничью с Ираном (1:1) в товарищеском матче.
«Мы не проиграли, уступая в счете. Это уже неплохо. Проявили характер, но не выиграли. Конечно, жалко. Тренер после матча сказал, что до гола мы играли академично, а после пропущенного мяча показали качество игры, которое должны демонстрировать с самого начала. Это был мой первый матч в основе сборной, и Акинфеев с Габуловым меня поддерживали.
Как оценю дебют? Не знаю, это нужно спрашивать у тренера. Гол испортил настроение, хотелось сыграть „на ноль“, но не получилось. Но это все же товарищеская игра и не та атмосфера, которая будет на будущий год на чемпионате мира», - сказал Лунев.
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джикия не проиграл борьбу, кутепов не допустил наиглупейшую ошибку бросившись на игрока, с которым пытался продолжить борьбу джикия и которого начинал накрывать сам Лунев?
джикия не проиграл борьбу, кутепов не допустил наиглупейшую ошибку бросившись на игрока, с которым пытался продолжить борьбу джикия и которого начинал накрывать сам Лунев?