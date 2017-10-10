Заболотный: «Приятно играть при таком количестве болельщиков»

Нападающий сборной России Антон Заболотный прокомментировал ничью с Ираном (1:1) в товарищеском матче.

«Каждый раз когда ты выходишь на поле, ты должен отработать свой отрезок на сто процентов. Мне обычно даются такие отрезки. Бывает, что ты входишь нормально, а бывает, что хуже. Считаю, что сегодня мне мой отрезок не удался.

Мы хорошо разобрали сборную Ирана. Знали, что она мало пропускает. Наша цель - это подготовка. Ко всем этим контрольным матчам мы относимся, как к официальным. Приятно играть на таких стадионах, при таком количестве болельщиков», - сказал Заболотный.

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