Сборная Чили крупно уступила Бразилии и не сыграет на ЧМ

В заключительном туре южноамериканского отбора ЧМ-2018 сборная Чили проиграла команде Бразилии и осталась за бортом финальной стадии чемпионата мира.
Сан-Паулу, стадион «Альянц Парке».
Бразилия – Чили – 3:0 (0:0)
Голы: Паулиньо 55, Жезус 57, 90+3.
Бразилия: Эдерсон, Сандро, Алвес, Миранда, Маркиньос, Каземиро, Паулиньо, Ренато Аугусто (Фернандиньо 82), Коутиньо (Фирмино 87), Жезус, Неймар (Виллиан 85).
Главный тренер: Тите.
Чили: Браво, Исла, Хара, Медель, Босежур, П. Эрнандес (Паредес 77), Фуэнсалида (Пуч 63), Вальдивия, Арангис (Пульгар 46), Варгас, Санчес.
Главный тренер: Хуан Антонио Пицци.
Предупреждения: Коутиньо 40, Неймар 45+1, Санчес 54, Исла 68.
Судья: Родди Ольмедо (Эквадор).
Напомним, в предыдущем туре чилийцы выиграли у Эквадора (2:1).
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Если бы так сыграла Аргентина, то крайний сразу известен.
Если бы так сыграла Аргентина, то крайний сразу известен.