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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Южная Америка, 18 тур
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Сборная Чили крупно уступила Бразилии и не сыграет на ЧМ

сегодня, 04:29
БразилияБразилия3 : 0ЧилиЧилиМатч завершен

В заключительном туре южноамериканского отбора ЧМ-2018 сборная Чили проиграла команде Бразилии и осталась за бортом финальной стадии чемпионата мира.

Сан-Паулу, стадион «Альянц Парке».

Бразилия – Чили – 3:0 (0:0)
Голы: Паулиньо 55, Жезус 57, 90+3.

Бразилия: Эдерсон, Сандро, Алвес, Миранда, Маркиньос, Каземиро, Паулиньо, Ренато Аугусто (Фернандиньо 82), Коутиньо (Фирмино 87), Жезус, Неймар (Виллиан 85).
Главный тренер: Тите.

Чили: Браво, Исла, Хара, Медель, Босежур, П. Эрнандес (Паредес 77), Фуэнсалида (Пуч 63), Вальдивия, Арангис (Пульгар 46), Варгас, Санчес.
Главный тренер: Хуан Антонио Пицци.

Предупреждения: Коутиньо 40, Неймар 45+1, Санчес 54, Исла 68.

Судья: Родди Ольмедо (Эквадор).

Напомним, в предыдущем туре чилийцы выиграли у Эквадора (2:1).

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Все комментарии
Аксинья
сегодня в 05:17
Видаля мы уже видали ... на КК-17...
Ѯєrѳ ответил Дмитрий Аександров
сегодня в 05:12
Дмитрий Аександров:
А почему никто не делает крайним Санчеса? Если бы так сыграла Аргентина, то крайний сразу известен.
В сборной Чили главный лидер не Санчес, а Видаль. Баварский игрок отсутствовал в этом матче.
rash79
сегодня в 05:10
Я за Перу болел,Чилийцы могут и покурить 1 чемпионат
Ищущий и Понимающий
сегодня в 04:43
В этот раз судьба выбрала в "жертву" Чили! Жалко конечно! Но потеря Аргов была бы ещё хуже! Так что ждём ЧМ в России и битв титанов!
Командир танка
сегодня в 04:39
Теперь Видаль увидит Месси в России только по телевизору
007007 ответил Дмитрий Аександров
сегодня в 04:37
Дмитрий Аександров:
А почему никто не делает крайним Санчеса? Если бы так сыграла Аргентина, то крайний сразу известен.
Потому что сектанты винят всех вокруг, кроме своего кумира в случае поражения, и приписывают все победы в первую очередь "тащеру", но никак не командным действиям
juchok
сегодня в 04:36
жаль.... чилийцы очень мощно смотрелись на кубке конфедераций
Вака Вака
сегодня в 04:36
Очень жаль!
Дмитрий Аександров
сегодня в 04:33
А почему никто не делает крайним Санчеса?
Если бы так сыграла Аргентина, то крайний сразу известен.
вoлгoдoн
сегодня в 04:33
Вот это потеря.
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