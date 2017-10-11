Уругвай победил Боливию и завоевал путёвку на чемпионат мира

В заключительном туре южноамериканского отбора ЧМ-2018 сборная Уругвая одержала волевую победу над Боливией и обеспечила себе участие на чемпионате мира.
Монтевидео, «Эстадио Сентенарио».
Уругвай – Боливия – 4:2 (2:1)
Голы: Касерес 39, Кавани 42, Л. Суарес 60, 76 – Гастон Сильва 24 (автогол), Годин 79 (автогол).
Уругвай: Муслера, Касерес, Гастон Сильва (Перейра 77), Годин, Хименес, Бентанкур, Весино Фалеро, Ф. Вальверде (Родригес 60), де Арраскаета (Лодейро 77), Л. Суарес, Кавани.
Главный тренер: Оскар Табарес.
Боливия: Лампе, Г. Вальверде, Сагредо, Кандия, Ральдес, Бехарано, Мачадо, Чумасеро (Арсе 46), Кампос, Кастро (Хустиньяно 57), Морено (Альварес 69).
Главный тренер: Маурисио Сория.
Предупреждения: Кандия 70.
Судья: Рикардо Маркес (Бразилия).
В прошлом туре Уругвай поделил очки с Венесуэлой (0:0).
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