Саутгейт переживает, что сборная Англии слишком зависима от одного человека

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт рад иметь в команде нападающего Харри Кейна, но беспокоится, что англичане становятся слишком от него зависимыми:

«У нас есть центр-форвард Харри Кейн, и это потрясающе, но что будет, если в какой-нибудь игре он не примет участия? Нужно забивать голы и с других позиций.

Очень важно, что в нашем расположении есть Рэшфорд, Алли, Стерлинг и Лаллана. Они тоже могут реализовывать моменты. Рэшфорду 19 лет, Алли — 20. Когда я тренировал Кейна в сборной U21, в том же возрасте он еще не выглядел совершенным футболистом. У этих парней тоже есть нереализованный потенциал».

Напомним, что в последнем матче отборочного этапа чемпионата мира Англия обыграла сборную Литвы, а единственным голом отметился Харри Кейн.

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