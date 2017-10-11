Тите: «Бразилия — фаворит на чемпионате мира»

Главный тренер сборной Бразилии Тите высоко оценивает шансы своей команды на чемпионате мира в России:

«Бразилия — фаворит на чемпионате мира. Учитывая показанный футбол, завершившуюся кампанию, выступления плюс результаты... Да, Бразилия действительно один из главных претендентов.

Должен сказать, что у Франции тоже очень сильная команда. Восходят звезды Мбаппе, Ляказетта и Гризманна. Просто взгляните на эту атакующую троицу!

Ну и, конечно, не сбрасываем со счетов чемпиона мира Германию».

Напомним, что бразильцы обыграли сборную Чили в заключительном туре отборочного этапа ЧМ-2018 и завоевали прямую путевку на мундиаль.

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