Роббен: «Мне уже 33 года. Самое время сосредоточиться на игре в „Баварии“»

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен поделился мнением о матче сборной Нидерландов со Швецией в заключительном матче отборочного этапа ЧМ-2018 и рассказал о решении завершить карьеру в национальной команде:

«Мы знали, что шансов не осталось, и тем не менее получилась замечательная игра.

Решение уйти из сборной далось нелегко, но мне уже 33 года, и сейчас самое время полностью сосредоточиться на своем клубе».

Напомним, что голландцы одолели шведов со счетом 2:0 (Роббен отметился дублем), что не помогло команде сохранить шансы на попадание на мундиаль.

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