Тренер сборной Уругвая: «Это был сложнейший отбор в моей карьере»

Рулевой сборной Уругвая Оскар Табарес воодушевлен победой свой команды над Боливией и завоеванием путевки на чемпионат мира:

«Мы очень довольны. Сегодня мы вышли, чтобы сыграть за Уругвай и за наших людей, намереваясь получить то, чего хотим.

Наша молодежь прекрасно адаптировалась в Европе, у нас многообещающая команда. Теперь, после взлетов и падения, можно сказать, что у нас есть способ оставаться конкурентоспособными.

Это был самый сложный отбор в моей карьере. Состоялась только квалификация, но мы ценим наши успехи не меньше, чем выступления сборной Уругвая на чемпионатах мира 2010 и 2014 годов».

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