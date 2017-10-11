Постекоглу: «Я не допущу, чтобы что-то помешало Австралии попасть на ЧМ в 4-й раз подряд»

Несмотря на попадание в стыковые матчи, Анге Постекоглу не считает свое место на тренерском мостике сборной Австралии прочным, но постарается вывести команду на чемпионат мира:

«Я слышал о слухах, что я покину должность главного тренера сборной Австралии в следующем месяце. Сейчас я сосредоточен только на том, чтобы подготовить команду к двум решающим матчам квалификации.

Я не допущу, чтобы что-то помешало нашей команде попасть на чемпионат мира в четвертый раз подряд».

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