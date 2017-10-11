Суарес: «Тяжело было бы видеть Месси вне чемпионата мира»

Нападающий «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес признался, что ему было бы тяжело видеть чемпионат мира без своего одноклубника Лионеля Месси.



«Мы с Месси друзья. Если честно, то мне тяжело было бы видеть Лионеля вне чемпионата мира. Выступления сборной Аргентины лишний раз доказывают насколько труден отборочный цикл. Ведь эта сборная была в шаге от того, чтобы оказаться за бортом».



Сборная Аргентины благодаря хет-трику Лионеля Месси обыграла сборную Эквадора и вышла на ЧМ-2018.

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