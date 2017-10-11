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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
    Команда финиширует в первой четверке и получит прямую путевку на мундиаль
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    47%
    989
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Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ, 10 тур
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03:00 Матч завершен Панама 2:1 Коста-Рика
Отбор ЧМ-2018. Южная Америка, 18 тур
02:30 Матч завершен Парагвай 0:1 Венесуэла
02:30 Матч завершен Бразилия 3:0 Чили
02:30 Матч завершен Эквадор 1:3 Аргентина
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Суарес: «Тяжело было бы видеть Месси вне чемпионата мира»

сегодня, 09:19

Нападающий «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес признался, что ему было бы тяжело видеть чемпионат мира без своего одноклубника Лионеля Месси

«Мы с Месси друзья. Если честно, то мне тяжело было бы видеть Лионеля вне чемпионата мира. Выступления сборной Аргентины лишний раз доказывают насколько труден отборочный цикл. Ведь эта сборная была в шаге от того, чтобы оказаться за бортом». 

Сборная Аргентины благодаря хет-трику Лионеля Месси обыграла сборную Эквадора и вышла на ЧМ-2018.

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Все комментарии
drug01
сегодня в 09:28
Месси игрок номер один
Tysоn
сегодня в 09:27
О себе подумал бы..
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