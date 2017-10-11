Бэйл: «Конечно, мы хотим, чтобы Коулмэн остался у руля сборной»

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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
    Команда финиширует в первой четверке и получит прямую путевку на мундиаль
    27%
    574
    Аргентина займет 5-е место и отправится стыковые матчи
    47%
    989
    Аргентина займет место ниже 5-го и останется без ЧМ
    22%
    456
    Затрудняюсь ответить
    5%
    100
    Всего голосов: 2119
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Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ, 10 тур
03:00 44’ Тринидад и Тобаго 2:0 США
03:00 44’ Гондурас 1:2 Мексика
03:00 44’ Панама 0:1 Коста-Рика
Отбор ЧМ-2018. Южная Америка, 18 тур
02:30 56’ Парагвай 0:0 Венесуэла
02:30 57’ Бразилия 2:0 Чили
02:30 56’ Эквадор 1:2 Аргентина
02:30 53’ Перу 0:0 Колумбия
02:30 54’ Уругвай 2:1 Боливия
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00:16
Стали известны соперники сборной России в Лиге Наций20
23:56
Определились все участники стыковых матчей европейской квалификации ЧМ-201837
23:37
Франция одержала победу над белорусами и вышла на ЧМ-201811
23:37
Нидерланды не смогли обыграть Швецию с разницей в 7 мячей38
23:34
Португалия обыграла Швейцарию и вышла на ЧМ-201862
03:20
Бубнов: «Средняя линия – лицо команды, и оно-то пока у сборной России отсутствует»0
02:52
Мартинес: «Бельгия замечательным образом завершила этот отборочный турнир»0
02:15
Адвокат: «Голландия проиграла этот отборочный турнир ещё до моего прихода»3
01:45
Месси, Ди Мария и Бенедетто – в старте сборной Аргентины на матч с Эквадором11
01:24
Криушенко: «Французы играли осторожно, чтобы не пропустить контратаку»2
01:01
Фигу: «После успехов на Евро Португалия поверила в свои силы»3
00:51
Пике разозлился на политиков, сидящих «в телефоне», когда решается судьба Каталонии10
00:46
Роналду стал лучшим по системе «гол+пас» в отборе ЧМ-20186
00:38
Дешам: «Я счастлив за игроков сборной Франции. Они заслужили чемпионат мира»0
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Роббен объявил о завершении карьеры в сборной Нидерландов16
00:14
Левандовски — лучший бомбардир европейского отборочного турнира ЧМ-20186
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Бэйл: «Конечно, мы хотим, чтобы Коулмэн остался у руля сборной»

сегодня, 02:36

Полузащитник сборной Уэльса Гарет Бэйл, несмотря на поражение от Ирландии в решающем отборочном матче ЧМ-2018, которое оставило валлийцев за бортом чемпионата мира, убеждён, что Крис Коулмэн должен остаться на посту главного тренера национальной команды:

«Конечно, мы хотим, чтобы он остался. То, что он сделал для сборной и валлийского футбола, просто поражает. Он занял этот пост в более чем трудное время. Мы не хотим продолжать оглядываться на чемпионат Европы, но это был невероятный период для всех нас, и мы хотим это повторить. Это будет нелегко, но Крис – это человек, который знает, как сконцентрировать нас и как научить добиваться положительного результата».

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