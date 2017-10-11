Бэйл: «Конечно, мы хотим, чтобы Коулмэн остался у руля сборной»

Полузащитник сборной Уэльса Гарет Бэйл, несмотря на поражение от Ирландии в решающем отборочном матче ЧМ-2018, которое оставило валлийцев за бортом чемпионата мира, убеждён, что Крис Коулмэн должен остаться на посту главного тренера национальной команды:

«Конечно, мы хотим, чтобы он остался. То, что он сделал для сборной и валлийского футбола, просто поражает. Он занял этот пост в более чем трудное время. Мы не хотим продолжать оглядываться на чемпионат Европы, но это был невероятный период для всех нас, и мы хотим это повторить. Это будет нелегко, но Крис – это человек, который знает, как сконцентрировать нас и как научить добиваться положительного результата».

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