Левандовски — лучший бомбардир европейского отборочного турнира ЧМ-2018

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром отборочного турнира ЧМ-2018 в Европе. На счету нападающего 16 забитых мячей в 10 играх. Напомним, что в понедельник, 8 октября, сборная Польши обыграла Черногорию.
Лучшие бомбардиры европейского отборочного турнира ЧМ-2018:
Роберт Левандовски (Польша) — 16 (6 с пенальти)
Криштиану Роналду (Португалия) — 15 (2)
Ромелу Лукаку (Бельгия) — 11 (1)
Андре Силва (Португалия) — 9 (0)
Маркус Берг (Швеция) — 8 (0).
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