Месси: «Эта команда полностью заслужила право сыграть на чемпионате мира»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал выход команды на чемпионат мира после победы над Эквадором (3:1) в решающем матче квалификации, в котором капитан «альбиселесте» отметился тремя забитыми мячами:

«Сегодня был важный день для Аргентины. Эта команда полностью заслужила право сыграть на чемпионате мира в России. Важно было объединиться ради общей цели. Когда все идут рука об руку, то это намного лучше. В каждом матче отборочного цикла я отдавал всего себя, все мы боролись до конца. Такая команда не могла пропустить турнир. Благодарю всех за ту великолепную поддержку, которая была в заключительных играх».

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