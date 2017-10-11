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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
    Команда финиширует в первой четверке и получит прямую путевку на мундиаль
    27%
    574
    Аргентина займет 5-е место и отправится стыковые матчи
    47%
    989
    Аргентина займет место ниже 5-го и останется без ЧМ
    22%
    456
    Затрудняюсь ответить
    5%
    100
    Всего голосов: 2119
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Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ, 10 тур
03:00 Матч завершен Тринидад и Тобаго 2:1 США
03:00 Матч завершен Гондурас 3:2 Мексика
03:00 Матч завершен Панама 2:1 Коста-Рика
Отбор ЧМ-2018. Южная Америка, 18 тур
02:30 Матч завершен Парагвай 0:1 Венесуэла
02:30 Матч завершен Бразилия 3:0 Чили
02:30 Матч завершен Эквадор 1:3 Аргентина
02:30 Матч завершен Перу 1:1 Колумбия
02:30 Матч завершен Уругвай 4:2 Боливия
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Месси: «Эта команда полностью заслужила право сыграть на чемпионате мира»

сегодня, 07:41
ЭквадорЭквадор1 : 3АргентинаАргентинаМатч завершен

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал выход команды на чемпионат мира после победы над Эквадором (3:1) в решающем матче квалификации, в котором капитан «альбиселесте» отметился тремя забитыми мячами:

«Сегодня был важный день для Аргентины. Эта команда полностью заслужила право сыграть на чемпионате мира в России. Важно было объединиться ради общей цели. Когда все идут рука об руку, то это намного лучше. В каждом матче отборочного цикла я отдавал всего себя, все мы боролись до конца. Такая команда не могла пропустить турнир. Благодарю всех за ту великолепную поддержку, которая была в заключительных играх».

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Все комментарии
охотник на барсуков ответил BARCELONA-BEST
сегодня в 08:15
BARCELONA-BEST:
Что?? Ахах нет парень, это ты заслужил играть на ЧМ.
Смотрел видео как тебе Пирсман звонил, а ты в виду большой занятости трубку побоялся брать. Поржал))
Конор MакГрегор
сегодня в 08:06
Ахаха,Президент Фифа снова внес свою лепту,вывел вас на ЧМ..
BARCELONA-BEST
сегодня в 08:03
Что?? Ахах нет парень, это ты заслужил играть на ЧМ.
Gorbuncov
сегодня в 07:55
Вытащил сборную на ЧМ, скромничает)
Kurtd
сегодня в 07:55
Спорное утверждение.
С таким же успехом можно сказать, что Нидерланды тоже заслужили. Как и Уэльс.
Но аргентинцы прошли, молодцы, посмотрим, что покажут.
Остапчук 67
сегодня в 07:45
На ЧМ-2018 покажите всю свою силу.
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