Месси: «Увидимся на чемпионате мира в России!»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, отличившийся хет-триком в матче с Эквадором, прокомментировал победу своей команды в заключительном туре южноамериканской квалификации ЧМ-2018 (3:1) и выход в финальную стадию турнира.

«Вперёд, Аргентина! Цель достигнута. Увидимся на чемпионате мира в России в 2018 году!» — написал Месси на своей странице в Facebook.

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