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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
    Команда финиширует в первой четверке и получит прямую путевку на мундиаль
    27%
    574
    Аргентина займет 5-е место и отправится стыковые матчи
    47%
    989
    Аргентина займет место ниже 5-го и останется без ЧМ
    22%
    456
    Затрудняюсь ответить
    5%
    100
    Всего голосов: 2119
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Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ, 10 тур
03:00 Матч завершен Тринидад и Тобаго 2:1 США
03:00 Матч завершен Гондурас 3:2 Мексика
03:00 Матч завершен Панама 2:1 Коста-Рика
Отбор ЧМ-2018. Южная Америка, 18 тур
02:30 Матч завершен Парагвай 0:1 Венесуэла
02:30 Матч завершен Бразилия 3:0 Чили
02:30 Матч завершен Эквадор 1:3 Аргентина
02:30 Матч завершен Перу 1:1 Колумбия
02:30 Матч завершен Уругвай 4:2 Боливия
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Месси: «Увидимся на чемпионате мира в России!»

сегодня, 06:53
ЭквадорЭквадор1 : 3АргентинаАргентинаМатч завершен

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, отличившийся хет-триком в матче с Эквадором, прокомментировал победу своей команды в заключительном туре южноамериканской квалификации ЧМ-2018 (3:1) и выход в финальную стадию турнира.

«Вперёд, Аргентина! Цель достигнута. Увидимся на чемпионате мира в России в 2018 году!» — написал Месси на своей странице в Facebook.

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Все комментарии
galem72
сегодня в 08:15
Надеюсь, аргентосы далеко пройдут на чемпионате. Удачи им!
охотник на барсуков ответил arsen09
сегодня в 08:12
arsen09:
Давайте истекайте желчью ненавистники !!! Истекайте слюной !!! Вам всем назло !!!
Больше восклицательных знаков, друг. Чтобы все увидели)
arsen09
сегодня в 08:07
    Triem
    сегодня в 07:45
    Еле заползли. Как же тут в Инстаграме на радостях не отметиться?!))
    охотник на барсуков
    сегодня в 07:35
      Конор MакГрегор
      сегодня в 07:26
      Роналду стал лучшим по системе «гол+пас» в отборе ЧМ-2018-Данный текст вызывает пожар в стане 77мессинских😂😂😂
      Happyboy Barca
      сегодня в 07:24
        Конор MакГрегор
        сегодня в 07:21
        Новый покровитель в Фифа..Но это не спасет от очередных слез короля эйбара,и ухода из сборной))
        008Maximus
        сегодня в 07:19
        Самые классные команды вышли из этой подгруппы!!! ЖДЕМС!!! И Америкосы остаются в штатах!!
        охотник на барсуков ответил Ищущий и Понимающий
        сегодня в 07:13
        Ищущий и Понимающий:
        Ты ещё забыл добавить:- "Зато он богат"!
        Меня не интересуют чужие деньги, равно как их личная жизнь, меня интересует только футбол в их исполнении. Но это меня, вас, как я вижу, интересует и другое. Каждому своё.
        Ищущий и Понимающий ответил охотник на барсуков
        сегодня в 07:12
        охотник на барсуков:
        Откуда знаешь? Позволял?
        Ты ещё забыл добавить:- "Зато он богат"!
        охотник на барсуков ответил Ищущий и Понимающий
        сегодня в 07:09
        Ищущий и Понимающий:
        Любить можно только Рональду! 😃 Он это позволяет!
          требл ответил ronaldo743
          сегодня в 07:07
          ronaldo743:
          По логике ФИФА 2013 года, Месси должен получить ЗМ, но связи там есть только у Роналду.
          За позор от Баварии что ли должен был получить ЗМ?
          А связи свои Месси показал в 2010-м и 2012-х годах.
          Ищущий и Понимающий ответил Dominators
          сегодня в 07:07
          Dominators:
          С одной стороны плохо было бы ЧМ без Аргентины . С другой стороны надоели новости про Месси . Ну вот честно не люблю я его и все . Сейчас нам расскажут про его величие ...
            Алсидес Гиджиев
            сегодня в 07:05
              Dominators
              сегодня в 07:02
              С одной стороны плохо было бы ЧМ без Аргентины . С другой стороны надоели новости про Месси . Ну вот честно не люблю я его и все . Сейчас нам расскажут про его величие ...
              ronaldo743
              сегодня в 07:00
              По логике ФИФА 2013 года, Месси должен получить ЗМ, но связи там есть только у Роналду.
              Klasse
              сегодня в 06:59
              Молодцы эквадорцы)) Спасли аргентицев от очередного позора, а гения-месси от очередной истерики и ухода из сборной))
              Беренгар
              сегодня в 06:58
              Месси лучший
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