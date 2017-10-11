Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, отличившийся хет-триком в матче с Эквадором, прокомментировал победу своей команды в заключительном туре южноамериканской квалификации ЧМ-2018 (3:1) и выход в финальную стадию турнира.
«Вперёд, Аргентина! Цель достигнута. Увидимся на чемпионате мира в России в 2018 году!» — написал Месси на своей странице в Facebook.
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Впрочем, судя по росту Месси, нехватке многих гормонов и следствием этого аутизм, можно сказать, что Happyboy Barca прав. Очень похвально, что в стане фанатов аргентинца есть такие как Happyboy Barca, называющие вещи своими именами.
Впрочем, судя по росту Месси, нехватке многих гормонов и следствием этого аутизм, можно сказать, что Happyboy Barca прав. Очень похвально, что в стане фанатов аргентинца есть такие как Happyboy Barca, называющие вещи своими именами.
А связи свои Месси показал в 2010-м и 2012-х годах.
А связи свои Месси показал в 2010-м и 2012-х годах.