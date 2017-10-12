Тим Кэйхилл: «Постекоглу – человек, при котором у Австралии появился свой стиль игры»

Нападающий сборной Австралии Тим Кэйхилл отдал должное наставнику национальной команды Анге Постекоглу, который пообещал вывести австралийцев на чемпионат мира в России:

«Анге определённо ещё не сказал своего последнего слова в сборной Австралии, но его наследие уже останется навечно. Я считаю, что это человек, который делает футбол лучше. Человек, который привил сборной Австралии индивидуальный стиль игры.

У нас есть возможность сотворить историю и план, как это можно сделать».

Напомним, чтобы выйти на ЧМ-2018, австралийцам придётся победить в стыковых матчах сборную Гондураса.

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