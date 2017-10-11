Раноккия по-прежнему интересен «Зениту»

«Зениту» по-прежнему интересен защитник «Интера» Андреа Раноккия. Миланский клуб не слишком рассчитывает на 29-летнего итальянца и готов его продать уже зимой. При этом сначала «нерадзурри» должны найти замену футболисту. В этом сезоне бек только один раз появился на поле в матче Серии А, сыграв 5 минут.
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Понятна негативная реакция "поклонников Петковича,обломавшихся с Гараем" ибо Зенит усиляется......но для чемпионата в целом это полезно......
Понятна негативная реакция "поклонников Петковича,обломавшихся с Гараем" ибо Зенит усиляется......но для чемпионата в целом это полезно......
Боги, когда эта хрень уже закончится...?!
Боги, когда эта хрень уже закончится...?!
p.s. я не против, в тарасовке был бы взрыв по хлеще чем взрывы в Виннице.
p.s. я не против, в тарасовке был бы взрыв по хлеще чем взрывы в Виннице.
ЗАЩИТНИК "ИНТЕРА" АНДРЕА РАНОККИЯ МОЖЕТ УСИЛИТЬ "ЗЕНИТ"
По информации итальянских СМИ, в зимнее трансферное окно состав петербургского "Зенита" может пополнить 25-летний защитник миланского «Интера» Андреа Раноккия, в приобретении которого заинтересован лично Лучано Спаллетти.
28 ноября 2013 09:01
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я первый раз в 2013 году узнал что он переходит в Зенит, есть кто раньше?))
ЗАЩИТНИК "ИНТЕРА" АНДРЕА РАНОККИЯ МОЖЕТ УСИЛИТЬ "ЗЕНИТ"
По информации итальянских СМИ, в зимнее трансферное окно состав петербургского "Зенита" может пополнить 25-летний защитник миланского «Интера» Андреа Раноккия, в приобретении которого заинтересован лично Лучано Спаллетти.
28 ноября 2013 09:01
*************************
я первый раз в 2013 году узнал что он переходит в Зенит, есть кто раньше?))