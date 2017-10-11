Раноккия по-прежнему интересен «Зениту»

«Зениту» по-прежнему интересен защитник «Интера» Андреа Раноккия. Миланский клуб не слишком рассчитывает на 29-летнего итальянца и готов его продать уже зимой. При этом сначала «нерадзурри» должны найти замену футболисту. В этом сезоне бек только один раз появился на поле в матче Серии А, сыграв 5 минут.

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