МЮ поспорит с «Реалом» за Кейна

«Манчестер Юнайтед» следующим летом намерен побороться с «Реалом» за подписание форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна, утверждают британские СМИ.
Ранее сообщалось, что мадридский клуб готов предложить «шпорам» за 24-летнего англичанина 177 млн фунтов.
Отметим, что контракт нападающего с «Тоттенхэмом» рассчитан до 30 июня 2022 года.
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