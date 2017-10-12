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МЮ поспорит с «Реалом» за Кейна

сегодня, 20:04

«Манчестер Юнайтед» следующим летом намерен побороться с «Реалом» за подписание форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна, утверждают британские СМИ.

Ранее сообщалось, что мадридский клуб готов предложить «шпорам» за 24-летнего англичанина 177 млн фунтов.

Отметим, что контракт нападающего с «Тоттенхэмом» рассчитан до 30 июня 2022 года.

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Все комментарии
вхсо 111
сегодня в 20:43
Поборются то ладно, а у самого Кейна спросили или нет куда хочет, хотя пример есть Гарет и его титулы в составе РМ.
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 20:40
Канат им в руки!
mc_borrow
сегодня в 20:39
Реалу не отказывают.
ermak6848
сегодня в 20:33
Деньги есть чего не поятгаться
alexov222
сегодня в 20:31
Кейн,перейдя в Реал,никогда не станет ни звездой,ни легендой английского футбола. для этого ему нужно остаться на острове. и вообще,пока что все эти разговоры просто ни о чем,Леви точно ржет с этих цен у себя в офисе
Mоnоlo
сегодня в 20:29
Одна утка смешнее другой.
spartach091
сегодня в 20:27
При всем уважении к МЮ,но с Реалом они не конкуренты.
Реал сильнейнейший клуб мира,где собраны лучшие игроки планеты на своих позициях!
kustov37 ответил Владимир Ушаков
сегодня в 20:23
Владимир Ушаков:
Не особо нужен, пусть лучше Реал берёт,нам лучше Гризманна или Бэйла
Гризманн точно нужен МЮ. А Кейн Реалу.
Василий 50
сегодня в 20:22
Если "Реал" поставит какую-то цель, спорить с ним бесполезно.
kustov37
сегодня в 20:21
Кейн нужен Реалу, а Гризман МЮ.
Бутер Бродский
сегодня в 20:21
    Kuprin
    сегодня в 20:21
    Леви его за 200 продаст мадридскому мешку ))
    Koba8888
    сегодня в 20:09
    Чушь полная, есть Лукаку, форвард такого же плана, как и Кейн.
    Владимир Ушаков
    сегодня в 20:07
    Не особо нужен, пусть лучше Реал берёт,нам лучше Гризманна или Бэйла
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