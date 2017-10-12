Мбаппе едва не перешел в «РБ Лейпциг» в 2015 году

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе еще в 2015 году мог оказаться в «Лейпциге». Об этом рассказал спортдиректор клуба Ральф Рангник.

«В феврале 2015 года мы почти подписали Мбаппе. Проблема состояла в том, что тогда мы только прекратили сотрудничество с тренером Цорнигером и не знали, кто возглавит команду и как будет развиваться ситуация в дальнейшем.

Отец Мбаппе сказал мне, что если я буду следующим тренером, то он без раздумий даст добро на трансфер сына. Но в то время я не мог дать такое обещание».

Рангник стал тренером «РБ Лейпциг» лишь в июле 2015 года.

Интересно, что в свое время немецкий клуб мог также приобрести нападающего «Лестера» Джейми Варди.

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