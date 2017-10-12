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Россия. 2-й дивизион. Восток 2017/2018, 14 тур
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Гарет Бэйл может перейти в «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 11:31

По сообщениям СМИ, атакующий полузащитник «Реал Мадрида» Гарет Бэйл может перейти в «Манчестер Юнайтед». 

Утверждается, что спортивный директор «Реал Мадрида» Флорентино Перес готов расстаться с Бэйлом, если за него предложат большую часть вложенных денег ранее. Гарет перешел в стан «Сливочных» в 2013 году, сумма трансфера составила £83 млн. Одним из потенциальных покупателей, которые готовы выложить необходимую сумму, является «Манчестер Юнайтед». 

Ранее сообщалось, что главный тренер «Реал Мадрида» Зинедин Зидан также не в восторге от постоянных травм Гарета Бэйла. 
 

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juchok
сегодня в 11:37
тут у Санчо Панса надо интересоваться! он является почетным президентом и МЮ, и Реала! БЕЗ НЕГО ТАКИЕ ТРАНСФЕРНЫЕ ВОПРОСЫ РЕШАТЬСЯ НЕ МОГУТ...
жменя семечек
сегодня в 11:35
нормальный ход!! это гвоздь в крышку м сити
kokshareal
сегодня в 11:32
Давно пора продать Бэйла. Эх, жаль, что не заиграл!
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