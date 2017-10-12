По сообщениям СМИ, атакующий полузащитник «Реал Мадрида» Гарет Бэйл может перейти в «Манчестер Юнайтед».



Утверждается, что спортивный директор «Реал Мадрида» Флорентино Перес готов расстаться с Бэйлом, если за него предложат большую часть вложенных денег ранее. Гарет перешел в стан «Сливочных» в 2013 году, сумма трансфера составила £83 млн. Одним из потенциальных покупателей, которые готовы выложить необходимую сумму, является «Манчестер Юнайтед».



Ранее сообщалось, что главный тренер «Реал Мадрида» Зинедин Зидан также не в восторге от постоянных травм Гарета Бэйла.



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