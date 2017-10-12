Одриосола: «Не думаю об интересе „Реала“ и „Барселоны“»

Защитник «Реал Сосьедада» Альваро Одриосола прокомментировал слухи о том, что им интересуются «Реал» и «Барселона» после вызова в сборную Испании.

«Я продлил контракт с „Сосьедадом“ до 2022 года. На это были свои причины. Когда играешь за сборную Испании, количество слухов о тебе увеличивается. Но я думаю только о своем нынешнем клубе. Ни о чем более. Стараюсь выполнять свою работу и ни о чем другом не думать. Нет времени отвлекаться».

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