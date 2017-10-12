«Ювентус» пытается убедить Гулама перейти в туринский клуб на правах свободного агента

По информации итальянских СМИ, «Ювентус» заинтересован в подписании защитника «Наполи» Фаузи Гулама. Сообщается, что представители туринцев пытаются убедить 26-летнего игрока присоединиться к «бьянконери» на правах свободного агента летом 2018 года.

При этом Гулам ведет переговоры с боссами «Наполи» о продлении контракта и, по слухам, уже согласовал с клубом условия нового трудового соглашения.

Отмечается, что в переходе защитника в «Ювентус» заинтересован и «Челси», так как лондонцы надеются, что в таком случае «Юве» согласится продать «синим» защитника Алекса Сандро.

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