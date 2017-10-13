Клопп: «Я не идеальный тренер, но заменить меня „Ливерпулю“ будет сложно»

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп делится взглядами на ситуацию в чемпионате Англии и жалеет, что руководство «красных» уже не даст ему много времени на построение команды:

«Мы не настолько уж далеки от лидирующих команд прямо сейчас, пускай по очкам и кажется, что мы серьезно отстаем.

Было бы здорово прийти в „Ливерпуль“ только сейчас. Все бы согласились дать мне время, чтобы сделать следующий шаг, и это прекрасно. К сожалению, если они уволят меня в ближайшее время, я не вижу большого количества тренеров, которые бы справились с этой работой лучше меня. Я не идеальный тренер, но найти варианты получше будет сложно».

Ранее Клопп поделился ожиданиями от встречи «Ливерпуля» с «Манчестер Юнайтед».

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