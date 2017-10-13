Каррера: «Все возможно, если „Спартак“ выходит на поле с такой спортивной злостью»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу над «Ахматом» (2:1).

«Мы провели хорошую игру с хорошей спортивной злостью и концентрацией. Было очень тяжело, поскольку мы встретили команду, которая организованна, много бегает, хорошо играет. Хочу поздравить обе команды с хорошей игрой.

Конечно, победы помогают побеждать в дальнейшем. Мы знаем, что дальше нас ждёт очередной сложный матч — с „Севильей“. Но если мы выходим на поле с такой спортивной злостью и желанием побеждать, то всё возможно», - сказал Каррера.

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