Каррера: «Все возможно, если „Спартак“ выходит на поле с такой спортивной злостью»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу над «Ахматом» (2:1).
«Мы провели хорошую игру с хорошей спортивной злостью и концентрацией. Было очень тяжело, поскольку мы встретили команду, которая организованна, много бегает, хорошо играет. Хочу поздравить обе команды с хорошей игрой.
Конечно, победы помогают побеждать в дальнейшем. Мы знаем, что дальше нас ждёт очередной сложный матч — с „Севильей“. Но если мы выходим на поле с такой спортивной злостью и желанием побеждать, то всё возможно», - сказал Каррера.
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Если Вы сможете всегда мотивировать команду на борьбу с выгрызанием каждого участка поля,то нас ждёт возвращение чемпионского Спартака.
С наиважнейшей победой,Массимо.Теперь нам нужен максимум побед в оставшихся матчах.
Иначе удачи не видать......
Это вы можете.....
Если Вы сможете всегда мотивировать команду на борьбу с выгрызанием каждого участка поля,то нас ждёт возвращение чемпионского Спартака.
С наиважнейшей победой,Массимо.Теперь нам нужен максимум побед в оставшихся матчах.
Иначе удачи не видать......
Это вы можете.....