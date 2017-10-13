Клинсманн сменит Адвоката на посту главного тренера сборной Голландии

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Австралия. А-Лига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Польша. Экстракласса
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Шотландия. Премьер-Лига
Россия. 2-й дивизион. Запад 2017/2018, 13 тур
18:00 сегодня Смоленск -:- Торпедо Вл
19:00 сегодня Казанка -:- Велес
Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье 2017/2018, 14 тур
14:00 Матч завершен КС-2 0:3 Волга Ул
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 13 тур
19:30 сегодня Ахмат -:- Спартак М
Россия. Молодежное первенство 2017/2018, 13 тур
15:00 Матч завершен Динамо М (мол) 3:0 СКА-Хабаровск (мол)
Франция. Лига 1 2017/2018, 9 тур
21:45 сегодня Лион -:- Монако
  • Главные новости
  • Все новости
17:29
Иньеста завершит карьеру в сборной Испании после ЧМ-20183
17:26
Сборная России проведет товарищеские матчи с Аргентиной и Испанией18
16:17
Почеттино: «После ярких побед у Гвардиолы не получается оставаться джентльменом»17
15:34
Российские каналы всё ещё не договорились с ФИФА о покупке прав на показ матчей мундиаля27
13:30
Матчи 1/8 финала Кубка России пройдут 25 октября36
17:55
Брюс Арена покинул должность главного тренера сборной США0
17:48
Мората и Канте не помогут «Челси» в матче с «Кристал Пэлас»1
17:19
Гвардиола: «Агуэро может сыграть завтра со „Сток Сити“»0
17:17
Коротаев встал на тренерский мостик юношеской сборной России (2003 г. р.)0
17:01
Моуриньо: «Против „Ливерпуля“ сыграем в девять нападающих»8
16:35
Конте: «Главное, чтобы Мусонда фокусировался на игре, а не на соцсетях»3
16:23
16 игроков попали в заявку ЦСКА на матч с «Краснодаром»29
16:02
«Матч ТВ» рассматривает возможность показа жеребьёвки чемпионата мира13
15:56
«Челси» потерял Канте на три недели7
15:49
Ракитич: «Сборная Хорватии хочет быть в России»6
15:25
Клопп: «Матч „Ливерпуль“ - МЮ – один из самых особенных в мировом футболе»7
15:13
Сересо: «„Камп Ноу“ аплодировал нам, когда „Атлетико“ стал чемпионом. Такое не забывается»8
15:01
Агент: «Федерация футбола Турции продолжает сотрудничество с Луческу»5
14:54
Орбан продлил контракт с «РБ Лейпциг»2
14:12
Кейну осталось ещё раз выиграть награду лучшему игроку месяца, чтобы повторить рекорд АПЛ8
14:03
Карвахаль может приступить к тренировкам уже до конца этой недели4
13:50
Васин и Головин не помогут ЦСКА в матче с «Краснодаром»45
13:45
Насри: «Футбол - это мир лицемеров»15
13:26
Кейн - лучший игрок Премьер-Лиги в сентябре19
13:19
Бушманов: «Жемалетдинов и Мелкадзе ближе всех к основной сборной России»5

Клинсманн сменит Адвоката на посту главного тренера сборной Голландии

сегодня, 17:37

Известный агент Сантуш Верхулст, который активно работает с голландским чемпионатом, рассказал, что Дика Адвоката на посту главного тренера сборной Голландии сменит Юрген Клинсманн.

«Адвокат точно покинет сборную, это решено. Королевский футбольный союз уже ведет переговоры по поводу возможного назначения Юргена Клинсманна. На мой взгляд, это очень хороший кандидат для голландцев», — заявил Верхулст.

Напомним, что сборная Голландии не сыграет на ЧМ-2018.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
drug01
сегодня в 17:56
Хорошая замена,
Морозовский
сегодня в 17:51
Клинсман справится.
Стас Марченко ответил Tommy Lee 2
сегодня в 17:51
Tommy Lee 2:
А чего в заголовке Кинсманн?
исправили
DXTK ответил dimagas1
сегодня в 17:45
dimagas1:
Да нет из кого делать. Главная звезда это Ван Дайк.
Голландия как и Ливерпуль держится на игроках Саутгемптона.
Tommy Lee 2 ответил DXTK
сегодня в 17:44
DXTK:
Думаю Клинси справиться, тем более сборные его конек. PS а почему бы не вернуть Ван Галя и сделать снова непобедимую оранжевую фуру, которая испанцев знатно гоняла 5-1 на ЧМ?
Ну по работе в сборной США, я бы не сказал, что это его конёк
dimagas1 ответил DXTK
сегодня в 17:43
DXTK:
Думаю Клинси справиться, тем более сборные его конек. PS а почему бы не вернуть Ван Галя и сделать снова непобедимую оранжевую фуру, которая испанцев знатно гоняла 5-1 на ЧМ?
Да нет из кого делать. Главная звезда это Ван Дайк.
OLESOCC
сегодня в 17:42
Голландия, хватит пропускать! Что б на Евро-20 были!!!
dimagas1
сегодня в 17:42
Из Клинсманна тоже тренер так себе.
DXTK
сегодня в 17:42
Думаю Клинси справиться, тем более сборные его конек.

PS а почему бы не вернуть Ван Галя и сделать снова непобедимую оранжевую фуру, которая испанцев знатно гоняла 5-1 на ЧМ?
Dominators ответил Tommy Lee 2
сегодня в 17:41
Tommy Lee 2:
А чего в заголовке Кинсманн?
Это его брат двоюродный .
Tommy Lee 2
сегодня в 17:39
А чего в заголовке Кинсманн?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100