Клинсманн сменит Адвоката на посту главного тренера сборной Голландии

Известный агент Сантуш Верхулст, который активно работает с голландским чемпионатом, рассказал, что Дика Адвоката на посту главного тренера сборной Голландии сменит Юрген Клинсманн.

«Адвокат точно покинет сборную, это решено. Королевский футбольный союз уже ведет переговоры по поводу возможного назначения Юргена Клинсманна. На мой взгляд, это очень хороший кандидат для голландцев», — заявил Верхулст.

Напомним, что сборная Голландии не сыграет на ЧМ-2018.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте