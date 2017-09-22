Недвед возобновил карьеру в чешском любительском клубе

Член совета директоров «Ювентуса» Павел Недвед решил возобновить карьеру игрока. 45-летний Недвед будет выступать за чешский любительский клуб «Скальна», в котором он когда-то начинал свой футбольный путь. Там уже играет 18-летний сын Недведа Павел Недвед-младший.

При этом в Чехии пока не знают, когда Недвед сможет дебютировать, поскольку у него много работы в «Юве».

Павел играл за «бьянконери» с 2001 по 2009 год, перейдя из «Лацио» за 41 млн евро.

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