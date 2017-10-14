Мхитарян: «Я благодарен Клоппу. Он указал мне путь»

Накануне поединка с «Ливерпулем» полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян выразил благодарность главному тренеру мерсисайдцев Юргену Клоппу, с которым армянский футболист работал в дортмундской «Боруссии»:

«Я благодарен Клоппу. Он работал со мной и как психолог.

Юрген указал мне путь. Он поддерживал меня и говорил, что я должен высоко держать голову, ведь впереди меня ждут хорошие времена».

Немецкий специалист ранее поделился ожиданиями от встречи с «красными дьяволами».

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