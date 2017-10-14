Мата: «Люди недооценивают футбол. Он многим дает надежду»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата поделился своими взглядами на футбол:

«Для меня футбол заключается не столько в том, какие способности ты покажешь и каких конкурентов переплюнешь. Футбол состоит в принятии правильных решений каждый раз, когда располагаешь мячом. Я знаю игроков, которые регулярно принимают на 100% правильные решения — это Иньеста и Хави, но есть хорошие примеры и в Англии.

Скоулз, Лэмпард и Джеррард чаще принимали правильные решения, чем неверные. Можно увидеть множество талантливых футболистов. Они быстрые и сильные, но решения правильные принять не могут».

Также Мата рассказал о своем решении присоединиться к движению Common Goal и отдавать 1% от своей зарплаты на благотворительность:

«Кто-то должен был это сделать, и я сделал. Мой 1% мало значит, но может, однажды, по проценту будет отчислять каждый профессиональный футболист, и это великолепно. Главная цель — чтобы каждый человек из мира футбола, представитель прессы или болельщик, мог помочь, чем может. Лучше всего было начать с игроков, так как к нам приковано больше внимания. Мы говорим лишь об одном проценте, потому что нам нужна реалистичная структура, мотивирующая к ней присоединиться.

Я понимаю, почему некоторые считают футболистов эгоистичными. Но люди также и недооценивают футбол. Это очень справедливый вид спорта. Когда вы талантливы и преданны делу, то не имеет значения, откуда вы. В этом смысле футбол похож на бокс. Он многим дает надежду. Способность футбола менять жизни людей невероятна».

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