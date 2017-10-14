Мойес хотел видеть в «Манчестер Юнайтед» Фабрегаса и Бэйла

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мойес рассказал о том, что в свое время нынешний полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас был очень близок к переходу к манкунианцам. Хавбек «Реала» Гарет Бэйл также мог оказаться в Манчестере:

«Я общался с Сеском по телефону несколько раз, он не чувствовал себя уверенно в „Барселоне“. Помню, как он мне сказал, что если не начнет следующую игру в стартовом составе каталонского клуба, то действительно рассмотрит вариант с переходом в „Манчестер Юнайтед“. „Барселона“ тогда включила его в „старт“.

С Бэйлом я тоже общался. Он сказал, что его сердце принадлежит „Реалу“, мы старались его отговорить и переубедить, но не срослось. В то время мы предлагали больше денег, чем он получал в „Тоттенхэме“».

На самом деле, было много таких историй, но только двоих игроков я мог представить футболистами «Манчестер Юнайтед»".

Ранее шотландский специалист отметил, что был против приобретения Маруана Феллаини.

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