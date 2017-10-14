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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 8 тур
14:30 Матч завершен Ливерпуль 0:0 Ман Юнайтед
17:00 сегодня Тоттенхэм -:- Борнмут
17:00 сегодня Кристал Пэлас -:- Челси
17:00 сегодня Манчестер Сити -:- Сток Сити
19:30 сегодня Уотфорд -:- Арсенал
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 12 тур
17:00 сегодня Норвич Сити -:- Халл Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 8 тур
16:30 6’ Бавария 0:0 Фрайбург
16:30 5’ Герта 0:0 Шальке-04
19:30 сегодня Боруссия Д -:- РБ Лейпциг
Испания. Примера 2017/2018, 8 тур
17:15 сегодня Хетафе -:- Реал
21:45 сегодня Атлетико М -:- Барселона
Италия. Серия А 2017/2018, 8 тур
19:00 сегодня Ювентус -:- Лацио
21:45 сегодня Рома -:- Наполи
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 13 тур
14:00 Матч завершен Динамо М 2:0 СКА-Хабаровск
16:30 Идет первый тайм, 5’ Урал 0:0 Анжи
19:00 сегодня Краснодар -:- ЦСКА
Россия. ФНЛ 2017/2018, 18 тур
13:00 Матч завершен Томь 1:0 Факел
14:00 Матч завершен Олимпиец 0:3 Кубань
14:00 Матч завершен Крылья Советов 1:1 Ротор
14:00 Матч завершен Динамо СПб 2:2 Спартак-2
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Хохлов: «Сегодня в „Динамо“ и запасные, и травмированные — все лучшие»

сегодня, 16:28
ДинамоДинамо2 : 0СКА-ХабаровскСКА-ХабаровскМатч завершен

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов остался доволен победой своих подопечных в матче со «СКА-Хабаровск»:

«Сегодня мы сконцентрировались не на атаке, а больше на обороне. За исключением пары моментов, в обороне сыграли довольно-таки неплохо, а впереди удалось забить два мяча. Что касается Григория Морозова, то с ним всё нормально, просто он давно не играл, поэтому начало сводить икроножные мышцы.

Стал ли полузащитник „Динамо“ Александр Ташаев лучшим игроком матча? Сегодня у нас все лучшие, в том числе запасные и травмированные».

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