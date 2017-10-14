Хохлов: «Сегодня в „Динамо“ и запасные, и травмированные — все лучшие»

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов остался доволен победой своих подопечных в матче со «СКА-Хабаровск»:

«Сегодня мы сконцентрировались не на атаке, а больше на обороне. За исключением пары моментов, в обороне сыграли довольно-таки неплохо, а впереди удалось забить два мяча. Что касается Григория Морозова, то с ним всё нормально, просто он давно не играл, поэтому начало сводить икроножные мышцы.

Стал ли полузащитник „Динамо“ Александр Ташаев лучшим игроком матча? Сегодня у нас все лучшие, в том числе запасные и травмированные».

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