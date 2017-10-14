Фернандес: «В Краснодаре всегда тяжело играть. ЦСКА надо собрать все свои силы»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился ожиданиями от встречи с «Краснодаром» в 13-м туре РФПЛ:

«В Краснодаре всегда тяжело играть, и этот матч не будет исключением. Нам надо будет собрать все свои силы. У нас есть ряд травмированных игроков, но это не должно помешать. Те, кто выйдут на поле, должны показать свою лучшую игру, чтобы мы победили».

«Армейцам» в этом поединке точно не помогут защитник Виктор Васин и хавбек Александр Головин.

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