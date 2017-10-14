Боков: «Рискну поставить на победу ЦСКА со счетом 1:0»

Бывший футболист ЦСКА Максим Боков надеется, что «армейцы» одолеют «Краснодар» в 13-м туре РФПЛ:

«В эти две недели у команд состоялась определенная перезагрузка. Думаю, к туру и те, и другие должны подойти в боевой готовности.

В ЦСКА собран отличный коллектив, где каждый может заменить каждого. Не стоит забывать о целой группе молодых игроков, которые подошли к матчу во всеоружии. Готовы ли они к повышенной ответственности? Думаю, да. У большинства за плечами уже есть определенный опыт. Играя и тренируясь с более мастеровитыми футболистами, они и сами становятся сильнее. Слава богу, в ЦСКА им есть на кого равняться.

Уверен, „армейцы“ уже отошли от неудачи в матче с „Манчестер Юнайтед“. Конечно, бывают и такие игры, но в ЦСКА собраны настоящие профессионалы, которые быстро делают выводы и отодвигают негативные эмоции. Не сомневаюсь, что о поражении от англичан все уже забыли.

ЦСКА всегда играет только на победу! К тому же ничья ни устроит ни одну, ни другую команду как в турнирном отношении, так и в психологическом. Расцениваю шансы 50 на 50. Но повторюсь: это вовсе не значит, что кто-то нацеливается на ничью.

Очень хочется, чтобы отличилась „армейская“ молодежь. Рискну поставить на победу ЦСКА со счетом 1:0, а единственный гол пусть забьет Тимур Жамалетдинов».

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