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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 8 тур
14:30 сегодня Ливерпуль -:- Ман Юнайтед
17:00 сегодня Тоттенхэм -:- Борнмут
17:00 сегодня Кристал Пэлас -:- Челси
17:00 сегодня Манчестер Сити -:- Сток Сити
19:30 сегодня Уотфорд -:- Арсенал
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 12 тур
17:00 сегодня Норвич Сити -:- Халл Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 8 тур
16:30 сегодня Бавария -:- Фрайбург
16:30 сегодня Герта -:- Шальке-04
19:30 сегодня Боруссия Д -:- РБ Лейпциг
Испания. Примера 2017/2018, 8 тур
17:15 сегодня Хетафе -:- Реал
21:45 сегодня Атлетико М -:- Барселона
Италия. Серия А 2017/2018, 8 тур
19:00 сегодня Ювентус -:- Лацио
21:45 сегодня Рома -:- Наполи
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 13 тур
14:00 сегодня Динамо М -:- СКА-Хабаровск
16:30 сегодня Урал -:- Анжи
19:00 сегодня Краснодар -:- ЦСКА
Россия. ФНЛ 2017/2018, 18 тур
13:00 38’ Томь 1:0 Факел
14:00 сегодня Олимпиец -:- Кубань
14:00 сегодня Крылья Советов -:- Ротор
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Боков: «Рискну поставить на победу ЦСКА со счетом 1:0»

сегодня, 12:33
КраснодарКраснодар-:-ЦСКАЦСКА19:00 Не начался

Бывший футболист ЦСКА Максим Боков надеется, что «армейцы» одолеют «Краснодар» в 13-м туре РФПЛ:

«В эти две недели у команд состоялась определенная перезагрузка. Думаю, к туру и те, и другие должны подойти в боевой готовности.

В ЦСКА собран отличный коллектив, где каждый может заменить каждого. Не стоит забывать о целой группе молодых игроков, которые подошли к матчу во всеоружии. Готовы ли они к повышенной ответственности? Думаю, да. У большинства за плечами уже есть определенный опыт. Играя и тренируясь с более мастеровитыми футболистами, они и сами становятся сильнее. Слава богу, в ЦСКА им есть на кого равняться.

Уверен, „армейцы“ уже отошли от неудачи в матче с „Манчестер Юнайтед“. Конечно, бывают и такие игры, но в ЦСКА собраны настоящие профессионалы, которые быстро делают выводы и отодвигают негативные эмоции. Не сомневаюсь, что о поражении от англичан все уже забыли.

ЦСКА всегда играет только на победу! К тому же ничья ни устроит ни одну, ни другую команду как в турнирном отношении, так и в психологическом. Расцениваю шансы 50 на 50. Но повторюсь: это вовсе не значит, что кто-то нацеливается на ничью.

Очень хочется, чтобы отличилась „армейская“ молодежь. Рискну поставить на победу ЦСКА со счетом 1:0, а единственный гол пусть забьет Тимур Жамалетдинов».

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Все комментарии
time out
сегодня в 13:33
Интересно, он рискнет поставить на победу цска. А что поставит? Думаю, что если ставка была бы на что-то материальное, сразу бы оптимизма поубавилось бы. Бывший "армеец", этим все сказано.
Serge Boykov
сегодня в 13:14
Я надеюсь на победу,так как нам проще играть от обороны! То что нет Головина и Дзагоева,так и Краснодар не Бенфика!
Верим в команду!
А ставку сделаю на ничью,если что хоть ставка сыграет )
fcspartak
сегодня в 12:53
а единственный гол пусть забьет Тимур Жамалетдинов в ворота рекордсмена
AntiherQ1488
сегодня в 12:49
    eaguar
    сегодня в 12:48
    скорей всего ничия
    sir-5
    сегодня в 12:46
    Патриот,герой! Играй на тотализаторе,сорвёшь знатный куш.
    Сергеевич вернулся 1
    сегодня в 12:43
    Рискоовый он парень, с одной стороны..)
    Морозовский
    сегодня в 12:41
    Складывается впечатление, что бывший Макс поставил на кон всё своё состояние !
    Obdulio Varela
    сегодня в 12:39
    Ноль на сухаряна? Большого риска человек этот Боков!
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