«Ювентус» - «Лацио»: Дибала остался в запасе

Стали известны стартовые составы команд на матч 8-го тура Серии А «Ювентус» - «Лацио».
«Ювентус»: Буффон, Лихтштайнер, Барцальи, Кьеллини, Асамоа, Хедира, Бентанкур, Матюиди, Дуглас Коста, Игуаин, Манджукич.
«Лацио»: Стракоша, Баштуш, Де Врей, Раду, Марушич, Пароло, Лукас Лейва, Милинкович-Савич, Лулич, Луис Альберто, Иммобиле.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
Как и ожидалось, форвард «Юве» Пауло Дибала остался в запасе.
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