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Тер Штеген: «„Барселона“ удовлетворена ничьей»

сегодня, 08:40
АтлетикоАтлетико1 : 1БарселонаБарселонаМатч завершен

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген прокомментировал итоги матча с «Атлетико» (1:1), который прошел в рамках 8-го тура Примеры.

«Мы удовлетворены ничьей, хотя могли бы добиться и большего в этой тяжелой игре. Сначала мы контролировали мяч, затем соперник стал ждать нашу ошибку и в конце концов смог забить. Мне было практически нереально отбить удар Сауля. В целом очень трудно играть против такой глубокой посадки линии защиты.

Что касается моего заочного противостояния с Облаком, то для меня самое главное - успехи команды, а если мне удастся стать лучшим вратарем в лиге - будет еще лучше».

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