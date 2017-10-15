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Куман поддержал Классена

сегодня, 14:05

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман поддержал игрока своей команды Дэви Классена.

«Классену было тяжело начать сезон в новой команде, но у меня нет никаких сомнений в его профессиональных качествах. Есть множество примеров, когда лучшие игроки своих стран переходили в иностранный клуб и испытывали проблемы с адаптацией. Я знаю более звездных игроков, чем Дэви, которым понадобился год, чтобы выйти на свой прежний уровень».

Летом Дэви Классен перебрался из «Аякса» в «Эвертон», сумма трансфера составила 27 млн евро.

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